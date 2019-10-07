Усик отправился в Чикаго на бой со Спонгом

Украинец уже в ближайшие выходные проведет дебютный бой в супертяжелом весе.

Александр Усик со своей командой в Чикаго instagram.com/klimasmanagement/

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик завершил свою подготовку к дебютному поединку в хэвивейте против нидерландского боксера Тайрона Спонга.

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Поединок состоится уже в эту субботу, 12-го октября, в Чикаго (США). Украинец уже вылетел в Чикаго вместе со своим менеджером Эгисом Климасом, а также со своей командой.

"Чикаго, встречай", - гласит подпись под фотографией Усика и Климаса в самолете на аккаунте Lomus Official в Instagram.

Отметим, что букмекеры уже определили фаворита в поединке Усик - Спонг.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция данного поединка.