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Усик отправился в Чикаго на бой со Спонгом

Комментариев: 3
Украинец уже в ближайшие выходные проведет дебютный бой в супертяжелом весе.
Александр Усик со своей командой в Чикаго
Александр Усик со своей командой в Чикаго
instagram.com/klimasmanagement/

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик завершил свою подготовку к дебютному поединку в хэвивейте против нидерландского боксера Тайрона Спонга.

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Поединок состоится уже в эту субботу, 12-го октября, в Чикаго (США). Украинец уже вылетел в Чикаго вместе со своим менеджером Эгисом Климасом, а также со своей командой.

"Чикаго, встречай", - гласит подпись под фотографией Усика и Климаса в самолете на аккаунте Lomus Official в Instagram.

Отметим, что букмекеры уже определили фаворита в поединке Усик - Спонг.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция данного поединка.

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Теги: бокс, Александр Усик, Тайрон Спонг
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Комментариев (3)
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АК-47  (аноним)  07.10.2019, 09:47
Оценка:  +2
АК-47
Накажут там любителя русского мира. Болею за Спонга. Слава Украине. Смерть российским оккупантам.
гость  (аноним)  07.10.2019, 09:42
Оценка:  -2
гость
У Усика здравая голова ,здраво мыслит ,молодец. Не то что рагулятина хохлобанская ,развелось их мразоты
щжшт ж  (аноним)  07.10.2019, 09:12
Оценка:  -1
щжшт ж
усик ватник прорососийский
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