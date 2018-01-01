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Тренер Головкина остался недоволен его выступлением в бою с Деревянченко

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Джонатан Бэнкс прокомментировал выступление своего подопечного.
Джонатан Бэнкс
Джонатан Бэнкс
Boxing Scene

Тренер Геннадия Головкина Джонатан Бэнкс остался недоволен выступлением казахстанца в бою с Сергеем Деревянченко, несмотря на его победу.

По словам тренера, то, что показал Головкин не было тем, над чем работала команда в лагере.

"Мне понравилось, как действовал Геннадий под прессингом со стороны Деревянченко, но я остался недоволен его общим выступлением. Это было совершенно не то, над чем мы работали", - цитирует Бэнкса Ring.

Напомним, что Головкин одержал спорную победу над Деревянченко решением судей.

Фанаты освистали Головкина после его победы, а Деревянченко назвал бой странным.

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Теги: Геннадий Головкин, бокс, Джонатан Бэнкс, Сергей Деревянченко
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