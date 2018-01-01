Уайлдер: Если я сейчас завершу карьеру, то войду в Зал Славы

Деонтей Уайлдер считает, что обладает уникальным талантом.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер заявил, что является обладателем уникального таланта.

"У меня уникальный талант, он особенный. Настолько особенный, что я остаюсь непобежденным, имея 41 победу и 40 нокаутами. Кто еще может таким похвастаться? Мое достижение уникально. Если я сейчас завершу карьеру, то войду в Зал Славы. Такого достижения нет ни у кого.

Я бы завершил карьеру непобежденным и все мои победы были бы досрочными. Я дойду до этого момента, это лишь дело времени, я иду навстречу своей судьбе. Главное, что я понимаю, свой путь, а если ты не понимаешь, куда движешься, то это совершенно другое дело", - цитирует Уайлдера SecondsOut.