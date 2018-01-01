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Уайлдер: Если я сейчас завершу карьеру, то войду в Зал Славы

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Деонтей Уайлдер считает, что обладает уникальным талантом.
Деонтей Уайлдер
Деонтей Уайлдер
Getty Images

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер заявил, что является обладателем уникального таланта.

"У меня уникальный талант, он особенный. Настолько особенный, что я остаюсь непобежденным, имея 41 победу и 40 нокаутами. Кто еще может таким похвастаться? Мое достижение уникально. Если я сейчас завершу карьеру, то войду в Зал Славы. Такого достижения нет ни у кого. 

Я бы завершил карьеру непобежденным и все мои победы были бы досрочными. Я дойду до этого момента, это лишь дело времени, я иду навстречу своей судьбе. Главное, что я понимаю, свой путь, а если ты не понимаешь, куда движешься, то это совершенно другое дело", - цитирует Уайлдера SecondsOut.

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