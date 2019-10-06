Деревянченко: Я чувствую, что выиграл бой

Сергей Деревянченко не считает себя проигравшим.

Украинский средневес Сергей Деревянченко несмотря на свое поражение в бою с Геннадием Головкиным заявил, что считает себя победителем.

Деревянченко поблагодарил все, кто поддерживал его в бою и назвал исход боя странным.

"Чувствую, что победил. Весь МСГ это видел, весь мир видел. Жаль, но вчера произошло что-то странное. Огромное спасибо всем, кто меня поддерживает!", - написал Деревянченко.

Ранее Джаррелл Миллер заявил, что считает Деревянченко победителем в бою с Головкиным.

Смотри также полное видео боя Головкин - Деревянченко.