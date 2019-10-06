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Деревянченко: Я чувствую, что выиграл бой

Комментариев: 3
Сергей Деревянченко не считает себя проигравшим.
Сергей Деревянченко и Геннадий Головкин
Сергей Деревянченко и Геннадий Головкин
Getty Images

Украинский средневес Сергей Деревянченко несмотря на свое поражение в бою с Геннадием Головкиным заявил, что считает себя победителем.

Деревянченко поблагодарил все, кто поддерживал его в бою и назвал исход боя странным.

"Чувствую, что победил. Весь МСГ это видел, весь мир видел. Жаль, но вчера произошло что-то странное. Огромное спасибо всем, кто меня поддерживает!", - написал Деревянченко.

Ранее Джаррелл Миллер заявил, что считает Деревянченко победителем в бою с Головкиным.

Смотри также полное видео боя Головкин - Деревянченко.

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Теги: Сергей Деревянченко, Геннадий Головкин, бокс
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  06.10.2019, 20:23
Оценка:  0
гость
19-25 и 19-57 козломордые выблядки примите ртути свежей по 100 грамм.
thebestdraw    06.10.2019, 19:25
Оценка:  -2
thebestdraw
наверное головой сильно ударился во время падения, что уже выигрыш где-то увидел.
VVTF2wtf_uebok    06.10.2019, 19:57
Оценка:  -1
VVTF2wtf_uebok
Каклы все такие, пиды получат, но чувствуют победу в одном месте))))) Херои))))
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