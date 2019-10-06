Деревянченко: Я чувствую, что выиграл бой
Сергей Деревянченко не считает себя проигравшим.
Украинский средневес Сергей Деревянченко несмотря на свое поражение в бою с Геннадием Головкиным заявил, что считает себя победителем.
Деревянченко поблагодарил все, кто поддерживал его в бою и назвал исход боя странным.
"Чувствую, что победил. Весь МСГ это видел, весь мир видел. Жаль, но вчера произошло что-то странное. Огромное спасибо всем, кто меня поддерживает!", - написал Деревянченко.
Ранее Джаррелл Миллер заявил, что считает Деревянченко победителем в бою с Головкиным.
Смотри также полное видео боя Головкин - Деревянченко.
Полная версия правил