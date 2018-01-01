Бэнкс намекнул на возможное возвращение Владимира Кличко на ринг

Бывший тренер Кличко не исключает, что украинец может провести еще один бой.

Известный тренер по боксу Джонатан Бэнкс, который ранее работал с бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе Владимиром Кличко, прокомментировал слухи о возможном возвращении легендарного украинца на ринг.

Американский специалист признался, что Владимир находится в отличной форме, поэтому еще один поединок с его участием более чем вероятен.

"У нас с Владимиром был разговор около недели назад. Его возвращение? Могу только сказать, что все возможно. Это будет очень интересно, ведь Владимир до сих пор тренируется по несколько раз в день.

Сейчас он находится в отличной форме. Я сказал ему, что если он захочет вернуться, то я поддержу его в этом. Только ему решать, как будет лучше для него", - приводит слова Бэнкса TMZSports.

Стоит отметить, Кличко-младший объявил о завершении карьеры в 2017 году после поражения нокаутом от Энтони Джошуа.