Переключиться на мобильную версию

Бэнкс намекнул на возможное возвращение Владимира Кличко на ринг

Комментариев: 0
Бывший тренер Кличко не исключает, что украинец может провести еще один бой.
Владимир Кличко и Джонатан Бэнкс
Владимир Кличко и Джонатан Бэнкс
Getty Images

Известный тренер по боксу Джонатан Бэнкс, который ранее работал с бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе Владимиром Кличко, прокомментировал слухи о возможном возвращении легендарного украинца на ринг.

Американский специалист признался, что Владимир находится в отличной форме, поэтому еще один поединок с его участием более чем вероятен.

"У нас с Владимиром был разговор около недели назад. Его возвращение? Могу только сказать, что все возможно. Это будет очень интересно, ведь Владимир до сих пор тренируется по несколько раз в день.

Сейчас он находится в отличной форме. Я сказал ему, что если он захочет вернуться, то я поддержу его в этом. Только ему решать, как будет лучше для него", - приводит слова Бэнкса TMZSports.

Стоит отметить, Кличко-младший объявил о завершении карьеры в 2017 году после поражения нокаутом от Энтони Джошуа.

Поделись:
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь