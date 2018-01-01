Миллер отдал победу Деревянченко в бою с Головкиным

Джаррелл Миллер прокомментировал исход поединка Геннадий Головкин - Сергей Деревянченко.

Супертяжеловес Джаррел Миллер считает, что Геннадию Головкину несправедливо отдали победу в бою с Сергеем Деревянченко.

По мнению американца, украинец перебоксировал своего соперника.

"Головкин не выиграл этот бой. Деревянченко отдал ему 1-2 раунда. Сергей упал в первом раунде, но он перебоксировал соперника, успешно перемещался.

Это был отличный бой, но победил в нем Сергей", - цитирует Миллера Boxing Scene.

Смотри полное видео боя Головкин - Деревянченко.