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Усик пожелал скорейшего выздоровления своему экс-тренеру, которого серьезно ранили

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Али Башир получил серьезные переломы лицевых костей.
Александр Усик и Джеймс Али Башир
Александр Усик и Джеймс Али Башир
instagram.com/usykaa/

В субботу, 5-го октября, стало известно, что на бывшего тренера украинского боксера Александра Усика было совершено нападение.

Джеймс Али Башер находился на церемонии взвешивания перед боем своей подопечной Иваны Хабази и повздорил с мужчиной из команды соперника. Спустя некоторое время Башер был обнаружен на полу в крови.

У Башира диагностировали переломы лицевых костей, и сегодня, 6-го октября, ему предстоит перенести операцию.

В связи с этим страшным известием Александр Усик поддержал своего бывшего тренера: "Молюсь за успешное выздоровление Джеймса Али Башира", - написал Усик на своей страничке в Instagram.

Ранее сообщалось, что двум мужчинам было предъявлены обвинения за нападения на Озила и Колошинаца.

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Теги: бокс, Александр Усик, Джеймс Али Башир, трагедия, нападение, травма, операция
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  06.10.2019, 15:26
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Ё...б..а...н..ы..й чёрт, за то что побил Башира, шоб тебя катком ровняли сутки.
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