Усик пожелал скорейшего выздоровления своему экс-тренеру, которого серьезно ранили

Али Башир получил серьезные переломы лицевых костей.

В субботу, 5-го октября, стало известно, что на бывшего тренера украинского боксера Александра Усика было совершено нападение.

Джеймс Али Башер находился на церемонии взвешивания перед боем своей подопечной Иваны Хабази и повздорил с мужчиной из команды соперника. Спустя некоторое время Башер был обнаружен на полу в крови.

У Башира диагностировали переломы лицевых костей, и сегодня, 6-го октября, ему предстоит перенести операцию.

В связи с этим страшным известием Александр Усик поддержал своего бывшего тренера: "Молюсь за успешное выздоровление Джеймса Али Башира", - написал Усик на своей страничке в Instagram.

Ранее сообщалось, что двум мужчинам было предъявлены обвинения за нападения на Озила и Колошинаца.