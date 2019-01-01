Хирн сообщил, когда может состояться реванш Головкина и Деревянченко

Британский промоутер заявил, что хотел бы увидеть второй бой между казахстанцем и украинцем.

Британец Эдди Хирн, глава промоутерской компании Matchroom Boxing, сообщил, что казахстанский чемпион по версии IBF и IBO Геннадий Головкин может провести второй бой с украинцем Сергеем Деревянченко.

"Я хочу увидеть реванш, но не знаю, состоится ли он. Пока я ничего конкретного сказать не могу. Я видел Геннадия, у него опухло лицо. Нужно убедиться, что все хорошо.

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Возможно, у нас будет обязательный претендент - поляк Камил Шеремет, но кто не хочет еще раз увидеть на ринге Головкина и Деревянченко? Может быть, получится организовать это в 2020-м году. Я уважительно отношусь к Деревянченко, но это не тот бой, который обязательно нужно устроить.

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Ни для кого не секрет, что Головкин хочет в третий раз встретиться с Альваресом. Но иногда нужно сражаться с такими парнями, как Сергей. Деревянченко работал на своем максимуме и сделал все, что мог", - приводит слова Хирна Boxing247.

Напомним, Геннадий Головкин победил Сергея Деревянченко единогласным решением судей. Отметим, что двое судей отдали украинцу пять раундов, а один - шесть.

Вашему вниманию также видео нокдауна в первом раунде, подборка лучших моментов поединка и полное видео противостояния Головкина и Деревянченко.

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