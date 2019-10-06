Хирн: Бой Головкина и Деревянченко - один из лучших, которые я видел вживую

Промоутер высоко отозвался о поединке за вакантное чемпионство IBF и IBO в среднем весе.

Известный британский промоутер Эдди Хирн поделился своими эмоциями от поединка между Сергеем Деревянченко и Геннадием Головкиным за вакантные титулы IBF и IBO в среднем весе, в котором казахстанец победил украинца единогласным решением судей.

“Один из лучших поединков, которые я когда-либо видел вживую. Выражаю свое уважение двум абсолютным воинам“, - написал Хирн на своей страничке в Twitter.

Отметим, что боксеры нанесли практически равное количество ударов в этом поединке и оба были достаточно измотаны, поэтому после того, как они покинули ринг, спортсмены отправились в больницу.

На нашем сайте можно посмотреть, как Головкин и Деревянченко выглядели после поединка.

Предлагаем вам посмотреть видео нокдауна в первом раунде боя, полное видео поединка Головкин - Деревянченко, а также самые лучшие моменты этого противостояния.

Кроме того, на нашем сайте вы можете ознакомиться с записками судей по бою Головкин - Деревянченко.

Ранее сообщалось, что Геннадий Головкин вышел на ринг будучи больным.