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Хирн: Бой Головкина и Деревянченко - один из лучших, которые я видел вживую

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Промоутер высоко отозвался о поединке за вакантное чемпионство IBF и IBO в среднем весе.
Эдди Хирн
Эдди Хирн
Getty Images

Известный британский промоутер Эдди Хирн поделился своими эмоциями от поединка между Сергеем Деревянченко и Геннадием Головкиным за вакантные титулы IBF и IBO в среднем весе, в котором казахстанец победил украинца единогласным решением судей.

“Один из лучших поединков, которые я когда-либо видел вживую. Выражаю свое уважение двум абсолютным воинам“, - написал Хирн на своей страничке в Twitter.

Отметим, что боксеры нанесли практически равное количество ударов в этом поединке и оба были достаточно измотаны, поэтому после того, как они покинули ринг, спортсмены отправились в больницу.

На нашем сайте можно посмотреть, как Головкин и Деревянченко выглядели после поединка.

Предлагаем вам посмотреть видео нокдауна в первом раунде боя, полное видео поединка Головкин - Деревянченко, а также самые лучшие моменты этого противостояния. 

Кроме того, на нашем сайте вы можете ознакомиться с записками судей по бою Головкин - Деревянченко.

Ранее сообщалось, что Геннадий Головкин вышел на ринг будучи больным.

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Теги: бокс, Эдди Хирн, Геннадий Головкин, Сергей Деревянченко
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  06.10.2019, 11:06
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гость
В Польше поклонника бандеровцев заставили съесть красно-черный флажок!!!!
Бей хохлятское быдло, спасай планету !!!
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