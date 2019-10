Хирн: Бой Головкина и Деревянченко - один из лучших, которые я видел вживую

Известный британский промоутер Эдди Хирн поделился своими эмоциями от поединка между Сергеем Деревянченко и Геннадием Головкиным за вакантные титулы IBF и IBO в среднем весе, в котором казахстанец победил украинца единогласным решением судей.

“Один из лучших поединков, которые я когда-либо видел вживую. Выражаю свое уважение двум абсолютным воинам“, - написал Хирн на своей страничке в Twitter.

One of the best fights I’ve seen live! Respect to two absolute warriors!!! #GGGDerevyancheًnko @DAZN_USA @SkySportsBoxing 🔥