Хирн: Бой Головкина и Деревянченко - один из лучших, которые я видел вживую
Известный британский промоутер Эдди Хирн поделился своими эмоциями от поединка между Сергеем Деревянченко и Геннадием Головкиным за вакантные титулы IBF и IBO в среднем весе, в котором казахстанец победил украинца единогласным решением судей.
“Один из лучших поединков, которые я когда-либо видел вживую. Выражаю свое уважение двум абсолютным воинам“, - написал Хирн на своей страничке в Twitter.
One of the best fights I’ve seen live! Respect to two absolute warriors!!! #GGGDerevyancheًnko @DAZN_USA @SkySportsBoxing 🔥— Eddie Hearn (@EddieHearn) 6 октября 2019 г.
Отметим, что боксеры нанесли практически равное количество ударов в этом поединке и оба были достаточно измотаны, поэтому после того, как они покинули ринг, спортсмены отправились в больницу.
На нашем сайте можно посмотреть, как Головкин и Деревянченко выглядели после поединка.
Предлагаем вам посмотреть видео нокдауна в первом раунде боя, полное видео поединка Головкин - Деревянченко, а также самые лучшие моменты этого противостояния.
Кроме того, на нашем сайте вы можете ознакомиться с записками судей по бою Головкин - Деревянченко.
Ранее сообщалось, что Геннадий Головкин вышел на ринг будучи больным.
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