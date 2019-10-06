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Головкин - Деревянченко: Как выглядели боксеры после боя

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Сразу после поединка оба спортсмена отправились в больницу, пропустив пресс-конференцию.
Геннадий Головкин и Сергей Деревянченко во время боя
Геннадий Головкин и Сергей Деревянченко во время боя
Getty Images

В Нью-Йорке (США) состоялся бой за вакантные титулы по версиям IBF и IBO в среднем весе, в котором единогласным решением судей Геннадий Головкин победил Сергея Деревянченко.

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Боксеры нанесли практически равное количество ударов в этом поединке и оба были достаточно измотаны, поэтому после того, как они покинули ринг, спортсмены отправились в больницу.

Смотрите, как выглядели боксеры сразу после боя:

Сергей Деревянченко и Геннадий Головкин
Сергей Деревянченко и Геннадий Головкин
twitter.com/SC_ESPN

Предлагаем вам посмотреть видео нокдауна в первом раунде боя, полное видео поединка Головкин - Деревянченко, а также самые лучшие моменты этого противостояния. 

Кроме того, на нашем сайте вы можете ознакомиться с записками судей по бою Головкин - Деревянченко.

Ранее сообщалось, что Геннадий Головкин вышел на ринг будучи больным.

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Теги: бокс, Геннадий Головкин, Сергей Деревянченко
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  06.10.2019, 10:55
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гость
В Польше поклонника бандеровцев заставили съесть красно-черный флажок!!!!
Бей хохлятское быдло, спасай планету !!!
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