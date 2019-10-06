Головкин - Деревянченко: Как выглядели боксеры после боя
В Нью-Йорке (США) состоялся бой за вакантные титулы по версиям IBF и IBO в среднем весе, в котором единогласным решением судей Геннадий Головкин победил Сергея Деревянченко.
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Боксеры нанесли практически равное количество ударов в этом поединке и оба были достаточно измотаны, поэтому после того, как они покинули ринг, спортсмены отправились в больницу.
Смотрите, как выглядели боксеры сразу после боя:
Предлагаем вам посмотреть видео нокдауна в первом раунде боя, полное видео поединка Головкин - Деревянченко, а также самые лучшие моменты этого противостояния.
Кроме того, на нашем сайте вы можете ознакомиться с записками судей по бою Головкин - Деревянченко.
Ранее сообщалось, что Геннадий Головкин вышел на ринг будучи больным.
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