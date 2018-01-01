Хирн рассказал, что Головкин вышел на бой против Деревянченко будучи больным
Геннадий Головкин выиграл титулы IBF и IBO в среднем весе.
В Нью-Йорке (США) состоялся бой за вакантные титулы по версиям IBF и IBO в среднем весе, в котором единогласным решением судей Геннадий Головкин победил Сергея Деревянченко.
После поединка промоутер GGG Эдди Хирн сообщил, что казахстанец вышел на титульные поединок с болезнью.
Читай также: Головкин выразил готовность провести реванш с Деревянченко
“Эдди Хирн рассказал мне, что Головкин дрался, будучи заболевшим. Он сказал, что Геннадий себя плохо чувствовал, но лагерь казахстанца всеми силами пытался скрыть это“, - сообщил журналист FightHub Маркос Виллегас.
Предлагаем вам посмотреть полное видео этого поединка, а также ознакомиться с записками судей и статистикой ударов Головкина и Деревянченко.
Полная версия правил