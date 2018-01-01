Хирн рассказал, что Головкин вышел на бой против Деревянченко будучи больным

Геннадий Головкин выиграл титулы IBF и IBO в среднем весе.

В Нью-Йорке (США) состоялся бой за вакантные титулы по версиям IBF и IBO в среднем весе, в котором единогласным решением судей Геннадий Головкин победил Сергея Деревянченко.

После поединка промоутер GGG Эдди Хирн сообщил, что казахстанец вышел на титульные поединок с болезнью.

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“Эдди Хирн рассказал мне, что Головкин дрался, будучи заболевшим. Он сказал, что Геннадий себя плохо чувствовал, но лагерь казахстанца всеми силами пытался скрыть это“, - сообщил журналист FightHub Маркос Виллегас.

Предлагаем вам посмотреть полное видео этого поединка, а также ознакомиться с записками судей и статистикой ударов Головкина и Деревянченко.