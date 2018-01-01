Головкин - Деревянченко: Самые лучшие моменты боя
Украинец проиграл казахстанцу по решению судей.
Украинец Сергей Деревянченко в бою за титулы IBO и IBF проиграл казахстанскому боксеру Геннадию Головкину по решению судей. Поединок состоялся в Нью-Йорке (США) на легендарной арене Madison Square Garden.
Смотрите лучшие моменты боя Головкин - Деревянченко:
Предлагаем вам посмотреть полное видео этого поединка, а также ознакомиться с записками судей и статистикой ударов Головкина и Деревянченко.
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