Головкин - Деревянченко: Самые лучшие моменты боя

Украинец проиграл казахстанцу по решению судей.

Головкин - Деревянченко: лучшие моменты боя Getty Images

Украинец Сергей Деревянченко в бою за титулы IBO и IBF проиграл казахстанскому боксеру Геннадию Головкину по решению судей. Поединок состоялся в Нью-Йорке (США) на легендарной арене Madison Square Garden.

Смотрите лучшие моменты боя Головкин - Деревянченко:

Предлагаем вам посмотреть полное видео этого поединка, а также ознакомиться с записками судей и статистикой ударов Головкина и Деревянченко.