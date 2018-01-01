Деревянченко и Головкин после боя отправились в больницу

Боксеры пропустили пресс-конференцию после поединка и отправились в госпиталь.

Украинец Сергей Деревянченко проиграл единогласным решением судей казахстанцу Геннадию Головкину в поединке за вакантные титулы IBF и IBO в среднем весе. Бой состоялся в Нью-Йорке (США) на легендарной арене Madison Square Garden.

После поединка, результат которого зрители встретили свистом, оба боксера отправились на осмотр в больницу, тем самым пропустив пресс-конференцию.

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"Деревянченко и Головкин не пойдут на пресс-конференцию, так как они поехали в больницу", - рассказал журналист The Ring на своей страничке в Twitter, ссылаясь на промоутера украинца Лу ДиБеллу.

Предлагаем вам посмотреть видео нокдауна в первом раунде этого поединка, а также полное видео боя Головкин - Деревянченко.

Вашему вниманию также статистика ударов казахстанца и украинца, а также записки судей.