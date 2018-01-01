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Деревянченко выиграл пять раундов у Головкина: Записки судей

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Стали известны оценки судей по раундам.
Головкин - Деревянченко: записки судей
Головкин - Деревянченко: записки судей
Getty Images

В Нью-Йорке (США) состоялся поединок за вакантное чемпионство по версиям IBF и IBO в среднем весе, в котором казахстанец Геннадий Головкин выиграл у украинца Сергея Деревянченко.

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Бой продолжался все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Головкину - 115-112, 115-112, 114-113. После поединка в Сети были опубликованы полные записки судей.

Так, один из судей отдал украинцу победу в шести раундах, а два других рефери - в пяти раундах. Стоит отметить, что лишь в первом, седьмом и двенадцатом раунде все три судьи отдали победу в трехминутке Головкину, и только в пятом раунде все трое отдали победу украинцу.

Вашему вниманию видео нокдауна в первом раунде, а также полное видео боя Головкин - Деревянченко.

Предлагаем вам ознакомиться со статистикой ударов в этом поединке.

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Теги: бокс, Сергей Деревянченко, Геннадий Головкин, записки судей
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