Головкин - Деревянченко: Полное видео титульного боя
Судьи единогласным решением отдали победу казахстанскому боксеру.
Украинский средневес Сергей Деревянченко проиграл казахстанцу Геннадию Головкину в титульном поединке по версиям IBF и IBO, который прошел на легендарной арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.
Бой длился 12 раундов и судьи единогласно отдали победу Головкину - 114-113 и дважды 115-112.
Вашему вниманию полное видео боя Головкин - Деревянченко:
Смотрите также видео нокдауна в первом раунде боя между Головкиным и Деревянченко, а также статистику ударов в этом поединке.
Полная версия правил