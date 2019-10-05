Головкин - Деревянченко: Полное видео титульного боя

Судьи единогласным решением отдали победу казахстанскому боксеру.

Головкин - Деревянченко: полное видео боя Getty Images

Украинский средневес Сергей Деревянченко проиграл казахстанцу Геннадию Головкину в титульном поединке по версиям IBF и IBO, который прошел на легендарной арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

Бой длился 12 раундов и судьи единогласно отдали победу Головкину - 114-113 и дважды 115-112.

Вашему вниманию полное видео боя Головкин - Деревянченко:

Смотрите также видео нокдауна в первом раунде боя между Головкиным и Деревянченко, а также статистику ударов в этом поединке.