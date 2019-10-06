Головкин - Деревянченко: Статистика ударов титульного боя

Украинец на несколько ударов превзошел казахстанца, однако их точность была ниже.

В Нью-Йорке (США) состоялся бой за вакантные титулы IBF и IBO в среднем весе, в котором казахстанец Геннадий Головкин единогласным решением судей победил украинца Сергея Деревянченко.

После поединка Compubox опубликовал полную статистику ударов в этом противостоянии. Так, Головкин за 12 раундов произвел 720 ударов, из которых 243 оказались точными (33,8%). Из них - 406 джебов (107 точных - 26,4%) и 314 силовых (136 точных - 43,3%).

Что касается украинца, то Сергей сделал чуть больше ударов, однако их точность была ниже - 243 точных (31,2%) из 737 ударов. Если говорить о видах ударов, то Деревянченко выбросил 266 джебов (47 точных - 17,7%), а также произвел 472 силовых удара (183 точных - 38,8%).

Смотрите также видео нокдауна в первом раунде боя между Головкиным и Деревянченко.

Ранее украинец выразил готовность провести реванш с казахстанцем. В свою очередь GGG также сообщил, что не против организовать второй бой с Деревянченко.