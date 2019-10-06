Переключиться на мобильную версию

Головкин - Деревянченко: Статистика ударов титульного боя

Комментариев: 2
Украинец на несколько ударов превзошел казахстанца, однако их точность была ниже.
Головкин - Деревянченко: статистика ударов
Головкин - Деревянченко: статистика ударов
Getty Images

В Нью-Йорке (США) состоялся бой за вакантные титулы IBF и IBO в среднем весе, в котором казахстанец Геннадий Головкин единогласным решением судей победил украинца Сергея Деревянченко.

После поединка Compubox опубликовал полную статистику ударов в этом противостоянии. Так, Головкин за 12 раундов произвел 720 ударов, из которых 243 оказались точными (33,8%). Из них - 406 джебов (107 точных - 26,4%) и 314 силовых (136 точных - 43,3%).

Что касается украинца, то Сергей сделал чуть больше ударов, однако их точность была ниже - 243 точных (31,2%) из 737 ударов. Если говорить о видах ударов, то Деревянченко выбросил 266 джебов (47 точных - 17,7%), а также произвел 472 силовых удара (183 точных - 38,8%).

Смотрите также видео нокдауна в первом раунде боя между Головкиным и Деревянченко.

Ранее украинец выразил готовность провести реванш с казахстанцем. В свою очередь GGG также сообщил, что не против организовать второй бой с Деревянченко.

Поделись:
Теги: бокс, Сергей Деревянченко, Геннадий Головкин, статистика ударов
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
Boxerogos    06.10.2019, 09:30
Оценка:  0
Boxerogos
Справедливости ради стоит отметить что Деревянченко-боксёр уровня Берунчика.Но он,хотя бы не такой клоун как Берунчик.До Великих Боксёров Василия Ломаченко и Александра Усика,ему 100 лет на велосипеде.Головкин же просто подтвердил свой класс Великого Боксёра.
гость  (аноним)  06.10.2019, 08:55
Оценка:  +1
гость
В Польше поклонника бандеровцев заставили съесть красно-черный флажок!!!!

Бей хохлятское быдло, спасай планету !!!!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь