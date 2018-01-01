Деревянченко: Реванш? Я бы хотел, если это возмжно

Украинец прокомментировал бой против Геннадия Головкина.

Украинский средневес Сергей Деревянченко потерпел поражение от казахстанского боксера Геннадия Головкина, упустив возможность завоевать вакантные чемпионские титулы по версиям IBF и IBO.

Сразу после поединка на ринге легендарной арены Madison Square Garden украинец подвел итоги поединка.

"Я чувствую себя хорошо. Спасибо моей команде, всем украинцам, всем фанатам с Нью-Йорка, Бруклина, Украины, кто пришел на этот бой. Спасибо за поддержку.

Сечка иногда мне закрывала глаз. Иногда не видел, а когда затекал глаз - он меня находил боковым ударом. Когда я начинал двигаться, то давал ему пространство. Он начал попадать по мне длинными ударами справа. Когда я сталкивал его назад, то у меня получалось больше хороших атак.

Нокдаун? Я не видел этот удар. Он попал мне в область затылка. Да, я начинал уклоняться вниз - и он попал мне в эту сторону. Я встал и продолжил бой. Не было такого сильного потрясения. Реванш? Я бы хотел этого, если возможно. Я готов", - сказал Деревянченко.

Вашему вниманию также видео нокдауна в первом раунде в бою Головкин - Деревянченко.