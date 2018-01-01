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Деревянченко: Реванш? Я бы хотел, если это возмжно

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Украинец прокомментировал бой против Геннадия Головкина.
Сергей Деревянченко
Сергей Деревянченко
Getty Images

Украинский средневес Сергей Деревянченко потерпел поражение от казахстанского боксера Геннадия Головкина, упустив возможность завоевать вакантные чемпионские титулы по версиям IBF и IBO.

Сразу после поединка на ринге легендарной арены Madison Square Garden украинец подвел итоги поединка.

"Я чувствую себя хорошо. Спасибо моей команде, всем украинцам, всем фанатам с Нью-Йорка, Бруклина, Украины, кто пришел на этот бой. Спасибо за поддержку.

Сечка иногда мне закрывала глаз. Иногда не видел, а когда затекал глаз - он меня находил боковым ударом. Когда я начинал двигаться, то давал ему пространство. Он начал попадать по мне длинными ударами справа. Когда я сталкивал его назад, то у меня получалось больше хороших атак.

Нокдаун? Я не видел этот удар. Он попал мне в область затылка. Да, я начинал уклоняться вниз - и он попал мне в эту сторону. Я встал и продолжил бой. Не было такого сильного потрясения. Реванш? Я бы хотел этого, если возможно. Я готов", - сказал Деревянченко.

Вашему вниманию также видео нокдауна в первом раунде в бою Головкин - Деревянченко.

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Теги: бокс, Сергей Деревянченко, Геннадий Головкин, бой
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