Переключиться на мобильную версию

Головкин - Деревянченко: видео нокдауна в первом раунде

Комментариев: 0
Украинец оказался на настиле уже в первом раунде поединка.

Головкин - Деревянченко: видео нокдауна
Головкин - Деревянченко: видео нокдауна
Getty Images

Украинец Сергей Деревянченко на легендарной арене Madison Square Garden провел поединок с казахстанским боксером Геннадием Головкиным.

В первой трехминутке Деревянченко пропустил атаку соперника и оказался на настиле, но сумел встать и провести все 12 раундов.

Смотрите видео нокдауна в бою Головкин - Деревянченко:

Напомним, Сергей Деревянченко по решению судей уступил Геннадию Головкину.

Поделись:
Теги: бокс, Сергей Деревянченко, Геннадий Головкин, видео нокдауна, видео, бой, нокдаун
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь