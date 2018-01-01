Головкин - Деревянченко: видео нокдауна в первом раунде
Украинец оказался на настиле уже в первом раунде поединка.
Украинец Сергей Деревянченко на легендарной арене Madison Square Garden провел поединок с казахстанским боксером Геннадием Головкиным.
В первой трехминутке Деревянченко пропустил атаку соперника и оказался на настиле, но сумел встать и провести все 12 раундов.
Смотрите видео нокдауна в бою Головкин - Деревянченко:
Напомним, Сергей Деревянченко по решению судей уступил Геннадию Головкину.
Полная версия правил