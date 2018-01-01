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Головкин выразил готовность провести реванш с Деревянченко

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Казахстанский боксер поблагодарил своего соперника за отличный поединок.
Геннадий Головкин и Сергей Деревянченко во время боя
Геннадий Головкин и Сергей Деревянченко во время боя
Getty Images

Новоиспеченный чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин сразу после победы над Сергеем Деревянченко отметил, что готов дать своему сопернику реванш.

“Спасибо моему оппоненту и выражаю уважение его команде. Сергей - очень сильный соперник. После первого раунда я понял, что это будет тяжелый бой.

Физически я чувствую себя хорошо, но, могу сказать, что сегодня был не самый хороший день для меня. Но я получил хороший опыт.

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Нокдаун? Честно говоря, из-за него я потерял фокус и думал, что бой будет легким, но это было не так. Респект Сергею, он проявил огромное мужество. Это был лучший бой и в нем не было грязи.

Готов ли я провести реванш? Да, если это будет большой бой для DAZN и фанатов, то я готов“, - сказал Головкин в ринге на Madison Square Garden.

Ранее украинец Сергей Деревянченко также заявил, что хочет провести второй поединок с Геннадием Головкиным.

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Теги: бокс, Сергей Деревянченко, Геннадий Головкин, реванш
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