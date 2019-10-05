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Деревянченко проиграл Головкину и упустил шанс стать чемпионом

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Сергей Деревянченко проиграл чемпионский бой Головкину единогласным решением судей.
Деревянченко проиграл Головкину и упустил шанс стать чемпионом

Украинец Сергей Деревянченко не сумел стать чемпионом мира в среднем весе, уступив на легендарной арене Madison Square Garden в бою с Геннадием Головкиным.

Уже в первом раунде Деревянченко пропустил атаку и оказался в нокдауне, а во втором раунде украинец получил рассечение, кровь из которого заливала ему глаз до конца поединка.

Тем ни менее, Деревянченко провел активный бой, не боялся идти в размены с казахстанцем и удары Деревянченко иногда доставляли неприятности Головкину.

Но судьи после боя единогласно отдали победу Геннадию Головкину - 114-113 и дважды 115-112.

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Теги: Сергей Деревянченко, Геннадий Головкин, бокс
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