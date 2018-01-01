Беринчик решением судей победил Морено

Украинец явно выглядел лучше своего оппонента.

Украинский боксер-профессионал, обладатель пояса интернационального чемпиона по версии WBO Денис Беринчик решением судей победил мексиканского оппонента Патрицио Морено.

Поединок состоялся в Броварах на арене ТРЦ Терминал в рамках мейнивента.

Украинский боксер был намного активнее своего оппонента, нанес множество болевых ударов в голову и по корпусу мексиканца.

Усталость Морено чувствовалась еще в самом начале поединка, а уже в 9-м раунде мексиканец плохо выдерживал удары украинского чемпиона.

Присутствующие судьи отдали боксерам следующие баллы: 120-108 ,120-108, 120-109.