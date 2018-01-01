Переключиться на мобильную версию

Малиновский решением судей победил Парринелло

Комментариев: 0
Украинец провел достаточно сложный бой.
Олег Малиновский
Олег Малиновский
K2 Promotions

Украинский боксер-профессионал Олег Малиновский решением судей победил итальянца Витторио Парринелло.

Малиновский был активнее своего оппонента, чаще пробивал по корпусу и без всяких сомнений заслужил на данную победу.

Баллы присутствующих судей: 79-74, 80-72, 79-73.

Напомним, ранее сообщалось, что другой украинский боксер Дмитрий Митрофанов досрочной победой завершил поединок против сербского боксера Новака Радуловича.

Поделись:
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь