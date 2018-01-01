Малиновский решением судей победил Парринелло
Украинец провел достаточно сложный бой.
Украинский боксер-профессионал Олег Малиновский решением судей победил итальянца Витторио Парринелло.
Малиновский был активнее своего оппонента, чаще пробивал по корпусу и без всяких сомнений заслужил на данную победу.
Баллы присутствующих судей: 79-74, 80-72, 79-73.
Напомним, ранее сообщалось, что другой украинский боксер Дмитрий Митрофанов досрочной победой завершил поединок против сербского боксера Новака Радуловича.
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