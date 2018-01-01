Митрофанов добыл досрочную победу над Радуловичем

Поединок в Броварах продлился недолго.

Украинский боксер-профессионал Дмитрий Митрофанов досрочной победой завершил поединок против сербского боксера Новака Радуловича.

Стоит отметить, что поединок длился всего 4 раунда.

Все завершилось тем, что Дмитрий ударом слева нокаутировал оппонента.

Удар оказался настолько сильным, что медики еще долго не могли привести в чувства сербского сопртсмена.

Напомним, в своем последнем бое Митрофанов также разобрался с Яцкевичем в четвертом раунде.