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Митрофанов добыл досрочную победу над Радуловичем

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Поединок в Броварах продлился недолго.
Дмитрий Митрофанов
Дмитрий Митрофанов

Украинский боксер-профессионал Дмитрий Митрофанов досрочной победой завершил поединок против сербского боксера Новака Радуловича.

Стоит отметить, что поединок длился всего 4 раунда.

Все завершилось тем, что Дмитрий ударом слева нокаутировал оппонента.

Удар оказался настолько сильным, что медики еще долго не могли привести в чувства сербского сопртсмена.

Напомним, в своем последнем бое Митрофанов также разобрался с Яцкевичем в четвертом раунде.

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