Митрофанов добыл досрочную победу над Радуловичем
Поединок в Броварах продлился недолго.
Украинский боксер-профессионал Дмитрий Митрофанов досрочной победой завершил поединок против сербского боксера Новака Радуловича.
Стоит отметить, что поединок длился всего 4 раунда.
Все завершилось тем, что Дмитрий ударом слева нокаутировал оппонента.
Удар оказался настолько сильным, что медики еще долго не могли привести в чувства сербского сопртсмена.
Напомним, в своем последнем бое Митрофанов также разобрался с Яцкевичем в четвертом раунде.
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