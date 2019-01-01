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Ливерпуль вырвал победу над Лестером

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Джеймс Милнер принес "красным" очередные 3 очка.
Ливерпуль - Лестер
Ливерпуль - Лестер
Getty Images

В поединке восьмого тура английской Премьер-лиги Ливерпуль добыл волевую победу над Лестером (2:1).

Стоит отметить, что победным голом отметился полузащитник "красных" Джеймс Милнер, реализовавший пенальти на 95-й минуте встречи.

Ливерпуль – Лестер 2:1

Голы: 1:0 – 40 Мане, 1:1 – 80 Мэддисон, 2:1 – 90, пенальти Милнер.

Ливерпуль: Адриан, Робертсон, Ловрен, ван Дейк, Александер-Арнолд, Фабиньо, Милнер, Вейналдум (Хендерсон, 78), Мане, Фирмино (Ориги, 78), Салах (Лаллана, 90).

Лестер: Шмейхель, Сеюнджю, Чилуэлл, Рикарду Перейра, Эванс, Тилеманс, Мэддисон (Чоудури, 86), Прат (Перес, 73), Барнс (Олбрайтон, 46), Ндиди, Варди.

Предупреждения: Ндиди (30), Фабиньо (39), Сеюнджю (53), Эванс (69), Чоудури (89).

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Теги: Ливерпуль, АПЛ
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