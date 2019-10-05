Переключиться на мобильную версию

Валуев дал прогноз на бой Деревянченко - Головкин

Комментариев: 5
Россиянин отдает свое предпочтение казахстанскому боксеру.
Николай Валуев
Николай Валуев
Getty Images

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев поделился своими ожиданиями по бою Сергея Деревянченко против Геннадия Головкина. Спортсмена цитирует Чемпионат.

"Думаю, Головкин победит. Да, Деревянченко непростой соперник, но между бойцами, считаю, есть определенная разница в классе. Она и сыграет определяющую роль", - сказал Валуев.

Стоит отметить, что поединок между бойцами пройдет в ночь с 5 на 6 октября на легендарной арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

Данный бой определит чемпиона по версиям IBF и IBO в среднем весе.

Поделись:
Теги: Валуев, Сергей Деревянченко, Геннадий Головкин
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (7)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  05.10.2019, 18:39
Оценка:  0
гость
Штата у казламордых началса дрыщь?
гость  (аноним)  05.10.2019, 18:38
Оценка:  0
гость
pусский (аноним) 05.10.2019, 18:04 - покушай капусты, выпей молока, хлыстани бояры и все будет веселее. Ты какой-то прикумаренный.
гость  (аноним)  05.10.2019, 18:22
Оценка:  0
гость
ipkiev 18:13 А ты НЕДАУН шо и где добился ? Вопрос не риторический, в студию.
гость  (аноним)  05.10.2019, 18:18
Оценка:  0
гость
18:09 Не пизди. Валуев не сам себя в госдуру продвинул. А по сути он грамотный и адекватный чел.
ipkiev    05.10.2019, 18:13
Оценка:  0
ipkiev
что этот ДАУН может предсказать....................са м в спорте ничего не сделал.......
гость  (аноним)  05.10.2019, 18:09
Оценка:  +1
гость
Нахер нам в Украине это кацапское чучело?
Нахера нам мнение какого-то кацапа из госдуры?
pусский  (аноним)  05.10.2019, 18:04
Оценка:  -1
pусский
Головкин - наполовину россиянин, потому он вкатит пизды хохлу!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь