Валуев дал прогноз на бой Деревянченко - Головкин

Россиянин отдает свое предпочтение казахстанскому боксеру.

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев поделился своими ожиданиями по бою Сергея Деревянченко против Геннадия Головкина. Спортсмена цитирует Чемпионат.

"Думаю, Головкин победит. Да, Деревянченко непростой соперник, но между бойцами, считаю, есть определенная разница в классе. Она и сыграет определяющую роль", - сказал Валуев.

Стоит отметить, что поединок между бойцами пройдет в ночь с 5 на 6 октября на легендарной арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

Данный бой определит чемпиона по версиям IBF и IBO в среднем весе.