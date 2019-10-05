Бывшего тренера Усика и Кличко избили во время церемонии взвешивания

Полиция уже задержала подозреваемого, но его личность пока не раскрывается.

Известный американский тренер Джеймс Али Башир подвергся нападению во время церемонии взвешивания перед боем его подопечной Иваны Хабазин против Клариссы Шилдс. Об этом сообщает FightHype.

После процедуры взвешивания Башир сцепился с мужчиной, предположительно из команды Шилдс. На видео нет момента нападения, но очевидцы утверждают, что удар был нанесен исподтишка.

Тренера доставили в больницу, где у него диагностировали переломы лицевых костей. В восресенье, 6 октября, ему предстоит перенести операцию.

Отмечается, что полиция уже задержала подозреваемого, но его личность пока не раскрывается.

Напомним, в свое время Али Башир был тренером известных украинских боксеров Владимира Кличко и Александра Усика. В данный момент специалист входит в тренерский штаб другого украинца - Владислава Сиренко.