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Бывшего тренера Усика и Кличко избили во время церемонии взвешивания

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Полиция уже задержала подозреваемого, но его личность пока не раскрывается.
Джеймс Али Башир
Джеймс Али Башир
Getty Images

Известный американский тренер Джеймс Али Башир подвергся нападению во время церемонии взвешивания перед боем его подопечной Иваны Хабазин против Клариссы Шилдс. Об этом сообщает FightHype.

После процедуры взвешивания Башир сцепился с мужчиной, предположительно из команды Шилдс. На видео нет момента нападения, но очевидцы утверждают, что удар был нанесен исподтишка. 

Тренера доставили в больницу, где у него диагностировали переломы лицевых костей. В восресенье, 6 октября, ему предстоит перенести операцию.

Отмечается, что полиция уже задержала подозреваемого, но его личность пока не раскрывается.

Напомним, в свое время Али Башир был тренером известных украинских боксеров Владимира Кличко и Александра Усика. В данный момент специалист входит в тренерский штаб другого украинца - Владислава Сиренко.

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Теги: Джеймс Али Башир, Владимир Кличко, Александр Усик, бокс
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
bimba08    05.10.2019, 13:31
Оценка:  0
bimba08
Профессионально дали в морду. Пусть ищет среди тех, кого "недотренировал".
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