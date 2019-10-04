Головкин перевесил Деревянченко

Казахстанец оказался несколько тяжелее украинского боксера.

Перед поединком между украинцем Сергеем Деревянченко и казахом Геннадием Головкиным за титулы IBF и IBO в среднем весе прошла процедура взвешивания в Нью-Йорке.

Так Головкин оказался несколько тяжелее Деревянченко - казах весит 72,2 килограмма, когда украинский боксер - 71,1 килограмм

Напомним, что бой пройдет в ночь с 5-го на 6-е октября.