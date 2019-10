Головкин перевесил Деревянченко

Перед поединком между украинцем Сергеем Деревянченко и казахом Геннадием Головкиным за титулы IBF и IBO в среднем весе прошла процедура взвешивания в Нью-Йорке.

Так Головкин оказался несколько тяжелее Деревянченко - казах весит 72,2 килограмма, когда украинский боксер - 71,1 килограмм

All that's left to do is fight! 🥊



Watch #GGGDerevyanchenko tomorrow night! 👉 https://t.co/j4BIUf4XnH pic.twitter.com/YPzqE6PnHd