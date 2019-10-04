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Головкин перевесил Деревянченко

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Казахстанец оказался несколько тяжелее украинского боксера.
Головкин против Деревянченко / dazn.com
Головкин против Деревянченко / dazn.com

Перед поединком между украинцем Сергеем Деревянченко и казахом Геннадием Головкиным за титулы IBF и IBO в среднем весе прошла процедура взвешивания в Нью-Йорке.

Так Головкин оказался несколько тяжелее Деревянченко - казах весит 72,2 килограмма, когда украинский боксер - 71,1 килограмм

 

 

Напомним, что бой пройдет в ночь с 5-го на 6-е октября. 

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