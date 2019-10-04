Головкин перевесил Деревянченко
Казахстанец оказался несколько тяжелее украинского боксера.
Перед поединком между украинцем Сергеем Деревянченко и казахом Геннадием Головкиным за титулы IBF и IBO в среднем весе прошла процедура взвешивания в Нью-Йорке.
Так Головкин оказался несколько тяжелее Деревянченко - казах весит 72,2 килограмма, когда украинский боксер - 71,1 килограмм
All that's left to do is fight! 🥊— DAZN USA (@DAZN_USA) October 4, 2019
Watch #GGGDerevyanchenko tomorrow night! 👉 https://t.co/j4BIUf4XnH pic.twitter.com/YPzqE6PnHd
Напомним, что бой пройдет в ночь с 5-го на 6-е октября.
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