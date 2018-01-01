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Беринчик оказался тяжелее Морено перед боем

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Украинский боксер проведет защиту титула WBO International.
Денис Беринчик и Патриcио Лопес Морено
Денис Беринчик и Патриcио Лопес Морено
K2 Promotions

В субботу, 5-го октября, непобежденный легковес Денис Беринчик проведет защиту защиту титула WBO International в рамках вечера бокса от K2 Promotions. Его соперником будет мексиканец Патриcио Лопес Морено. 

Накануне поединка боксеры провели традиционную церемонию процедуру взвешивания. Украинец перевесил своего соперника: вес Дениса составил 61 кг, а Морено - 60,85 кг.

Напомним, Беринчик - Морено состоится 5-го октября в ТРЦ Терминал (Бровары). Отметим, на ринг также выйдут Олег Малиновский (24-0-0, 7 КО), Дмитрий Митрофанов (6-0-1, 4 КО), Мишико Беселия (18-1-0, 12 KO), Василий Чеботарь (2-0-0) и другие.

Ранее сообщалось, что накануне поединка Беринчик угодил в серьезное ДТП.

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Теги: бокс, Денис Беринчик
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