Хирн: Мы собираемся устроить третий бой между Головкиным и Альваресом

Промоутер отметил, что казахстанский боксер готов принять этот вызов.

Известный британский промоутер Эдди Хирн заявил, что в следующем году рассчитывает организовать третий поединок между мексиканцем Саулем Альваресом и казахстанцем Геннадием Головкиным.

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“Мы собираемся устроить трилогию в противостоянии Головкина и Альвареса. Я точно знаю, что Геннадий готов принять этот вызов. Надеюсь, что “Канело“ тоже этого хочет. Отдам Альваресу должное - он выбрал в соперники Дэниела Джейкобса и Сергея Ковалева.

Но с кем он планирует драться в 2020 году? Быть может это будет Головкин? Или Деметриус Андраде? А может он встретится с Билли Джо Сондерсом или Каллумом Смитом?“, - цитирует Хирна Boxing Scene.

Напомним, первый бой между Головкиным и Альваресом состоялся 16-го сентября 2017 года, который завершился вничью раздельным решением судей. Реванш прошел 15-го сентября 2018 года и закончился победой мексиканца.

Отметим, что Головкин свой следующий бой проведет 5-го октября в Нью-Йорке против украинца Сергея Деревянченко за пояс IBF в среднем весе. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция боя Головкин - Деревянченко.

В свою очередь Сауль Альварес проведет дебютный поединок в полутяжелом дивизионе против обладателя титула WBO Сергея Ковалева. Бой пройдет 2-го ноября в Лас-Вегасе.