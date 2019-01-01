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Атлас: Головкин остановит Деревянченко

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Известный тренер считает, что казахстанский боксер справится с украинцем в поздних раундах.
Геннадий Головкин и Сергей Деревянченко
Геннадий Головкин и Сергей Деревянченко
Boxing Scene

Именитый тренер Тедди Атлас, который работает с чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBC Александром Гвоздиком, дал свой прогноз на предстоящий поединок между Сергеем Деревянченко и Геннадием Головкиным за вакантные титулы IBF и IBO в среднем весе.

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"Безусловно, Деревянченко показал очень хороший бокс во время своего боя с Дэниелом Джейкобсом, но также он показал, что у него есть большие недоработки в защите. Именно это сыграет против него в предстоящем бою с Головкиным.

Я считаю, что прямые удары Геннадия будут мощнее, чем удары Деревянченко, и в конечном итоге удары Головкина приведут к остановке боя в поздних раундах", - приводит слова Атласа ESPN.

Напомним, бой Головкин - Деревянченко состоится 5 октября в Нью-Йорке на легендарной арене Madison Square Garden. Следить за событиями этого поединка можно в онлайн трансляции на нашем сайте.

Отметим, что букмекеры отдают предпочтение в этом противостоянии казахстанскому боксеру.

Стоит сказать, что промоутер Эдди Хирн предположил, что Головкин и Деревянченко устроят на ринге войну.

Ранее сообщалось, что боксеры провели финальную битву взглядов.

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Теги: бокс, Тедди Атлас, Геннадий Головкин, Сергей Деревянченко
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