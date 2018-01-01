Уайлдер: Я знаю, что я - король, знаю, что я - лидер!

Американец считает себя лучшим.

Американский боксер Деонтей Уайлдер прокомментировал информацию о том, что он не смог победить первым Энтони Джошуа.

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"У меня нет никаких сожалений. Когда Энтони Джошуа победил Владимира Кличко, меня спрашивали, есть ли у меня у меня какие-то сожаления по этому поводу. Нет, нету, потому что Фьюри победил Кличко первым.

После этого люди начали спрашивать у меня, жалею ли я, что я не подрался с Энтони Джошуа. Нет! Они приняли свое решение.

Я - лучший в мире и хочу доказать это не только самому себе. Хочу пройти этакую конфирмацию. Ты как бы знаешь это о самом себе, но должен подтвердить это остальным. Я знаю, что я - король, знаю, что я - лидер!", - заявил Уайлдер в программе SecondsOut.

Напомним, что реванш Уайлдер - Фьюри состоится в феврале 2020 года.