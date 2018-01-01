Деревянченко: На ринге буду только я и GGG
Все мысли украинского боксера сосредоточены на бою с Головкиным.
Украинский боксер Сергей Деревянченко прокомментировал информацию о том, что Головкин является фаворитом боя.
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“Мне все равно, что я андердог. Когда я буду в ринге, там буду только я и GGG. Вот и все.
Независимо от того, фаворит он или нет. Это только между нами“, - заявил Деревянченко для Boxing Scene.
Напомним, бой Головкин - Деревянченко состоится 5 октября в Нью-Йорке на легендарной арене Madison Square Garden.
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