Деревянченко: На ринге буду только я и GGG

Все мысли украинского боксера сосредоточены на бою с Головкиным.

Украинский боксер Сергей Деревянченко прокомментировал информацию о том, что Головкин является фаворитом боя.

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“Мне все равно, что я андердог. Когда я буду в ринге, там буду только я и GGG. Вот и все.

Независимо от того, фаворит он или нет. Это только между нами“, - заявил Деревянченко для Boxing Scene.

Напомним, бой Головкин - Деревянченко состоится 5 октября в Нью-Йорке на легендарной арене Madison Square Garden.

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