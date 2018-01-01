Тренер Головкина: Я думаю, что Головкин может драться до 75 лет

Головкин может драться и до старости.

Тренер казахского боксера Геннадия Головкина Джонатон Бэнкс поделился мнением о том, сколько еще сможет драться его подопечный.

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“Я бы посчитал его возраст одним из факторов, если бы это было в 1995-1998-м. Но с медициной и технологиями сейчас все по-другому.

Я действительно думаю, что он мог бы драться до 75 лет. Я серьезно“, - цитирует слова Бэнкс Boxing Scene.

Напомним, бой Головкин - Деревянченко состоится 5 октября в Нью-Йорке на легендарной арене Madison Square Garden.

Следить за событиями этого поединка можно в онлайн трансляции на нашем сайте.

Отметим, что букмекеры отдают предпочтение в этом противостоянии казахстанскому боксеру.