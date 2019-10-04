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Спонг: Усик - самый техничный боксер

Комментариев: 1
Спонг мечтает построить себе имя в боксе.
Спонг
Спонг
instagram.com/tyrone_spong/

Нидерландский боксер Тайрон Спонг прокомментировал свою подготовку к бою против Александра Усика.

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“После достижения большинства моих целей в кикбоксинге, где я стал одним из наиболее титулованных чемпионов в истории, я хочу испытать себя в таком сложном виде спорта, как бокс.

Я неустанно работал в течение трех последних лет. Теперь у меня есть возможность доказать, что я талантливый боксер, в бою против, вероятно, сильнейшего боксера pound for pound, наиболее техничного бойца в мире.

Кто-то думает, что этот вызов может оказаться слишком сложным для меня. Я верю в себя и жду возможности отпраздновать победу 12 октября“, - приводит слова Спонга BadLeftHook.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка Усик - Спонг, которая начнется 13-го октября ориентировочно в 01:00 по киевскому времени.

По версии букмекеров, безоговорочным фаворитом этого поединка является украинец.

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Теги: Тайрон Спонг, Александр Усик, бокс
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Комментариев (1)
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АК-47  (аноним)  04.10.2019, 10:05
Оценка:  +1
АК-47
Главное дружище четенько так попади в бороду этому вшивому любителю русского мира. Покончи с влажными мечтами лапотника стать чемпионом в супертяжах.
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