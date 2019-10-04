Руис: Раньше у Джошуа были все пояса, но теперь они у меня

Мексиканец готов снова победить Джошуа в ответном бою.

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энди Руис поделился ожиданиями от предстоящего боя с Энтони Джошуа.

Напомним, британец в июне уступил Руису, тем самым лишился трех поясов.

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“Я думаю, что Джошуа стоит взять небольшую паузу, если я смогу снова победить его. Ему нужно перегруппироваться.

Но одно или два поражения не изменят отношения к нему: он является великолепным бойцом. Я уверен, что он вернется на свой уровень. Он был величайшим чемпионом в тяжелом весе.

У него были все пояса, но теперь они у меня. Мне очень повезло оказаться в такой ситуации“, - приводит слова Руиса BoxingScene.

Отметим, что реванш состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.