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Руис: Раньше у Джошуа были все пояса, но теперь они у меня

Комментариев: 2
Мексиканец готов снова победить Джошуа в ответном бою.
Руис
Руис
Getty Images

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энди Руис поделился ожиданиями от предстоящего боя с Энтони Джошуа.

Напомним, британец в июне уступил Руису, тем самым лишился трех поясов. 

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“Я думаю, что Джошуа стоит взять небольшую паузу, если я смогу снова победить его. Ему нужно перегруппироваться.

Но одно или два поражения не изменят отношения к нему: он является великолепным бойцом. Я уверен, что он вернется на свой уровень. Он был величайшим чемпионом в тяжелом весе.

У него были все пояса, но теперь они у меня. Мне очень повезло оказаться в такой ситуации“, - приводит слова Руиса BoxingScene. 

Отметим, что реванш состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.

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Теги: Энди Руис, Энтони Джошуа, бокс
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Комментариев (2)
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ВоблаВологда  (аноним)  04.10.2019, 09:18
Оценка:  +1
ВоблаВологда
Джошик был величайшим пшиком. Вот если бы он владел поясами десяток лет, то тогда, по прошествии энного количества лет, историки бокса могли бы заговорить о его величии. Не правда ли ?
ньютон    04.10.2019, 10:22
Оценка:  0
ньютон
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