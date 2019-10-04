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Уайлдер: Усик слишком мелкий

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Американец боксер рассказал почему у Усиика могут возникнуть проблемы в хэвивейте.
Усик
Усик
Getty Images

Деонтей Уайлдер поделился своим мнением по поводу дебюта украинского боксера Александра Усика в супертяжелом весе против нидерландца Тайрона Спонга.

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“Александр Усик не представляет для меня угрозы. Он слишком маленький. Я имею в виду, он делает много движений и все такое, но это не беспокоит меня“, - приводит слова Уайлдера BoxingNews24.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка Усик - Спонг, которая начнется 13-го октября ориентировочно в 01:00 по киевскому времени.

По версии букмекеров, безоговорочным фаворитом этого поединка является украинец.

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Теги: Деонтей Уайлдер, Александр Усик, бокс
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  04.10.2019, 08:09
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гость
Дай ему пиздюлин, покажи где место его.
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