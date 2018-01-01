Переключиться на мобильную версию

Уайлдер: Мое шестое чувство подсказывает, что Джошуа вновь проиграет Руису

Комментариев: 0
Американец считает, что Энтони Джошуа не сможет справиться с мексиканским боксером.
Деонтей Уайлдер
Деонтей Уайлдер
Getty Images

Чемпион мира по WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер поделился ожиданиями от предстоящего реванша между Энди Руисом и Энтони Джошуа.

"Я абсолютно не верю, что Джошуа готов к этому поединку. Я - один из тех людей, которому он должен доказать, что я не прав.

Читай также: Джошуа: Считаю поражение Руису случайностью

Я понимаю язык тела, я очень умен в этих вещах. То, что говорило тело Энтони в том поединке показало все, что я должен был увидеть. Сейчас люди говорят, что если Джошуа проиграет, то все кончено. На него оказывается огромное давление.

Когда я говорю о его ситуации, то даже чувствую истощение. Поверте мне, у меня есть шестое чувство - он опять проиграет", - приводит слова Уайлдера Sky Sports.

Напомним, реванш Руис - Джошуа состоится 7-го декабря в городе Эд-Диръия (Саудовская Аравия).

Поделись:
Теги: бокс, Энтони Джошуа, Энди Руис, Деонтей Уайлдер
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь