Уайлдер: Мое шестое чувство подсказывает, что Джошуа вновь проиграет Руису

Американец считает, что Энтони Джошуа не сможет справиться с мексиканским боксером.

Чемпион мира по WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер поделился ожиданиями от предстоящего реванша между Энди Руисом и Энтони Джошуа.

"Я абсолютно не верю, что Джошуа готов к этому поединку. Я - один из тех людей, которому он должен доказать, что я не прав.

Читай также: Джошуа: Считаю поражение Руису случайностью

Я понимаю язык тела, я очень умен в этих вещах. То, что говорило тело Энтони в том поединке показало все, что я должен был увидеть. Сейчас люди говорят, что если Джошуа проиграет, то все кончено. На него оказывается огромное давление.

Когда я говорю о его ситуации, то даже чувствую истощение. Поверте мне, у меня есть шестое чувство - он опять проиграет", - приводит слова Уайлдера Sky Sports.

Напомним, реванш Руис - Джошуа состоится 7-го декабря в городе Эд-Диръия (Саудовская Аравия).