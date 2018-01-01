Переключиться на мобильную версию

Головкин - Деревянченко: Постол дал свой прогноз на поединок

Комментариев: 0
Украинец отметил, что шансы обоих боксеров на победу равны.
Виктор Постол
Виктор Постол
Getty Images

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Виктор Постол поделился ожиданиями от предстоящего поединка между своим соотечественником Сергеем Деревянченко и казахстанским боксером Геннадием Головкиным за вакантные пояса IBF и IBO в среднем весе.

“Бой будет интересный. Деревянченко ловкий, но мое мнение - 50 на 50. Сережа должен давить, думаю то, что он моложе, ему должно помочь. Он все время должен атаковать, заходить, не пропускать, двигаться.

Читай также: Головкин - Деревянченко: боксеры провели финальную дуэль взглядов

Я думаю, он будет быстрее на на ногах, да и в целом быстрее. За счет этого он сможет победить Головкина, но бой будет очень тяжелый. Не думаю, что нужно стремиться выиграть нокаутом. Сергей если попадет, он воспользуется моментом, чтобы добить и закончить бой досрочно“, - сказал Постол в интервью YouTube-каналу VideoBoxing.

Напомним, бой Головкин - Деревянченко состоится 5 октября в Нью-Йорке на легендарной арене Madison Square Garden. Следить за событиями этого поединка можно в онлайн трансляции на нашем сайте.

Отметим, что букмекеры отдают предпочтение в этом противостоянии казахстанскому боксеру.

Ранее Эдди Хирн предположил, что Головкин и Деревянченко устроят на ринге войну.

Поделись:
Теги: бокс, Виктор Постол, Сергей Деревянченко, Геннадий Головкин
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь