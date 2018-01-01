Головкин - Деревянченко: Постол дал свой прогноз на поединок

Украинец отметил, что шансы обоих боксеров на победу равны.

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Виктор Постол поделился ожиданиями от предстоящего поединка между своим соотечественником Сергеем Деревянченко и казахстанским боксером Геннадием Головкиным за вакантные пояса IBF и IBO в среднем весе.

“Бой будет интересный. Деревянченко ловкий, но мое мнение - 50 на 50. Сережа должен давить, думаю то, что он моложе, ему должно помочь. Он все время должен атаковать, заходить, не пропускать, двигаться.

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Я думаю, он будет быстрее на на ногах, да и в целом быстрее. За счет этого он сможет победить Головкина, но бой будет очень тяжелый. Не думаю, что нужно стремиться выиграть нокаутом. Сергей если попадет, он воспользуется моментом, чтобы добить и закончить бой досрочно“, - сказал Постол в интервью YouTube-каналу VideoBoxing.

Напомним, бой Головкин - Деревянченко состоится 5 октября в Нью-Йорке на легендарной арене Madison Square Garden. Следить за событиями этого поединка можно в онлайн трансляции на нашем сайте.

Отметим, что букмекеры отдают предпочтение в этом противостоянии казахстанскому боксеру.

Ранее Эдди Хирн предположил, что Головкин и Деревянченко устроят на ринге войну.