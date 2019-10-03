Уайлдер: Когда вы рекламируете Фьюри, то это придает известность мне

Американский боксер в ожидание реванша.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер поделился мнением о бое с Тайсоном Фьюри, который завершился вничью зимой 2018 года.

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“Это был зрелищный бой. Я понимаю как продвигают Фьюри сейчас, и делают это показывая то, как он поднимается с канваса.

Знаете ли, это я тот человек, который отправил его туда. Так что, когда рекламируют его, то это, определенно, придает известность мне.

Я самый счастливый человек, которого я знаю. Я прошел через долгий путь. В некоторых вещах я вернулся к основам.

Я знаю, что мог бы сделать то, чего хотел уже на протяжении долгого времени“, - цитирует слова Уайлдера SecondsOut.

Напомним, что реванш Уайлдер - Фьюри состоится в феврале 2020 года.