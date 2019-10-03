Хэйни: Нужно давить на Ломаченко, чтобы наш бой состоялся

Американец рассчитывает в ближайшее время встретиться с украинским чемпионом.

Временный чемпион мира в легком весе по версии WBC Девин Хэйни в очередной раз высказался о возможной организации поединка с обладателем титулов WBC, WBA и WBO Василием Ломаченко.

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По словам Хэйни, он хочет устроить этот бой в ближайшее время, так как ему уже трудно удерживать вес 61,2 кг, поэтому он хочет сразиться сейчас и после завоевания титула отправиться покорять весовую категорию повыше.

"Надеюсь, что бой с Ломаченко состоится как можно скорее, но пока это выглядит не очень реалистично. Я продолжаю добиваться этого и я хочу, чтобы фанаты также оказывали на него давление. Только это поможет организовать нашу встречу.

С другой стороны, если поединок все же не произойдет, то ничего страшного. В конце концов мне нужен чемпионский пояс, а не Ломаченко.

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Главной проблемой для меня является - вес. Мне уже сложно делать 61,2 кг. На это уходит много сил. После того, как я завоюю титул чемпиона мира и проведу одну защиту, я поднимусь в другой дивизион", - приводит слова Хэйни BoxingScene.

Напомним, в середине сентября Девин Хэйни выиграл у россиянина Заура Абдуллаева и стал обязательным претендентом на пояс WBC, которым владеет Ломаченко.

Ранее сообщалось, что WBC примет решение по бою Ломаченко - Хэйни в октябре.