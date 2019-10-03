Переключиться на мобильную версию

Хэйни: Нужно давить на Ломаченко, чтобы наш бой состоялся

Комментариев: 0
Американец рассчитывает в ближайшее время встретиться с украинским чемпионом.
Девин Хэйни
Девин Хэйни
Getty Images

Временный чемпион мира в легком весе по версии WBC Девин Хэйни в очередной раз высказался о возможной организации поединка с обладателем титулов WBC, WBA и WBO Василием Ломаченко.

Читай также: Хэйни исковеркал фамилию Ломаченко, дав ему обидное прозвище

По словам Хэйни, он хочет устроить этот бой в ближайшее время, так как ему уже трудно удерживать вес 61,2 кг, поэтому он хочет сразиться сейчас и после завоевания титула отправиться покорять весовую категорию повыше.

"Надеюсь, что бой с Ломаченко состоится как можно скорее, но пока это выглядит не очень реалистично. Я продолжаю добиваться этого и я хочу, чтобы фанаты также оказывали на него давление. Только это поможет организовать нашу встречу.

С другой стороны, если поединок все же не произойдет, то ничего страшного. В конце концов мне нужен чемпионский пояс, а не Ломаченко.

Читай также: Хэйни: Ломаченко - лучший в легком весе, а я на третьем месте

Главной проблемой для меня является - вес. Мне уже сложно делать 61,2 кг. На это уходит много сил. После того, как я завоюю титул чемпиона мира и проведу одну защиту, я поднимусь в другой дивизион", - приводит слова Хэйни BoxingScene.

Напомним, в середине сентября Девин Хэйни выиграл у россиянина Заура Абдуллаева и стал обязательным претендентом на пояс WBC, которым владеет Ломаченко.

Ранее сообщалось, что WBC примет решение по бою Ломаченко - Хэйни в октябре.

Поделись:
Теги: бокс, Девин Хэйни, Василий Ломаченко
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь