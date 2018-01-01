Холифилд возвращается на ринг

56-летний боксер проведет выставочный бой.

Легендарный американский супертяж Эвандер Холифилд проведет выставочный бой, который пройдет в Японии в 2020 году.

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"Это не ради прибыли, а для благотворительности. А еще это возможность познакомить болельщиков бокса в Японии с единственным четырехкратным чемпионом мира", - приводит слова Холифилда TmzSPORTS.

Отметим, что на момент проведения поединка ему исполнится 57 лет.

Последний свой бой Холифилд провел в 2011 году против датчанина Брайана Нильсена.