Холифилд возвращается на ринг
56-летний боксер проведет выставочный бой.
Легендарный американский супертяж Эвандер Холифилд проведет выставочный бой, который пройдет в Японии в 2020 году.
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"Это не ради прибыли, а для благотворительности. А еще это возможность познакомить болельщиков бокса в Японии с единственным четырехкратным чемпионом мира", - приводит слова Холифилда TmzSPORTS.
Отметим, что на момент проведения поединка ему исполнится 57 лет.
Последний свой бой Холифилд провел в 2011 году против датчанина Брайана Нильсена.
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