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Холифилд возвращается на ринг

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56-летний боксер проведет выставочный бой.
Холифилд
Холифилд
Getty Images

Легендарный американский супертяж Эвандер Холифилд проведет выставочный бой, который пройдет в Японии в 2020 году.  

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"Это не ради прибыли, а для благотворительности. А еще это возможность познакомить болельщиков бокса в Японии с единственным четырехкратным чемпионом мира", - приводит слова Холифилда TmzSPORTS.

Отметим, что на момент проведения поединка ему исполнится 57 лет.

Последний свой бой Холифилд провел в 2011 году против датчанина Брайана Нильсена.

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Теги: Эвандер Холифилд, бокс
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