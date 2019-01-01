Красюк: Я ожидаю победы Деревянченко

Украинский промоутер назвал своего фаворита боя.

Промоутер Александр Красюк поделился ожиданием о предстоящем бое между Геннадием Головкиным и Сергеем Деревянченко.

Читай также: Головкин - Деревянченко: боксеры провели финальную дуэль взглядов

“Этот бой не будет похож на поединок Сергея с Джейкобсом. Он должен прыгнуть выше головы, ведь он уже немолодой парень и это может быть его последний шанс.

У Деревянченко есть шансы на победу, он может выиграть досрочно или перебоксировать Головкина. И это связано не с тем, что он наш соотечественник, а с обстоятельствами, которые сложились.

Головкину 37 лет, он уже не мальчик. Мы не знаем, каков он будет в ринге. Будет ли это силовой бокс.

Читай также: Хирн: Мне кажется, что Головкин - Деревянченко устроят войну

Если Сергей подключит динамику, начнет двигаться по сторонам, работать корпусом, не стараться нокаутировать, а разбивать защиту передней рукой, нанося противные удары по корпусу - он может перетерпеть и победить по судейским запискам после 12-ти раундов.

Лично я ожидаю победы Деревянченко“, - сказал Красюк в программе VideoBoxing.

Бой Головкин - Деревянченко состоится в ночь с 5-го на 6-е октября в Нью-Йорке (США) на знаменитой арене Madison Square Garden.

На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.

Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на бой.