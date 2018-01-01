Головкин - Деревянченко: боксеры провели финальную дуэль взглядов

Бой состоится 5 октября в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden.

Казахстанский боксер Геннадий Головкин и украинец Сергей Деревянченко провели традиционную битву взглядов перед поединком за титул IBF в среднем весе.

Отметим, что церемония прошла спокойно и завершилась дружеским рукопожатием.

Бой Головкин - Деревянченко состоится в ночь с 5-го на 6-е октября в Нью-Йорке (США) на знаменитой арене Madison Square Garden. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на бой.