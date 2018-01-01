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Головкин - Деревянченко: боксеры провели финальную дуэль взглядов

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Бой состоится 5 октября в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden.
Геннадий Головкин и Сергей Деревянченко
Геннадий Головкин и Сергей Деревянченко
Boxing Scene

Казахстанский боксер Геннадий Головкин и украинец Сергей Деревянченко провели традиционную битву взглядов перед поединком за титул IBF в среднем весе.

Отметим, что церемония прошла спокойно и завершилась дружеским рукопожатием.

Бой Головкин - Деревянченко состоится в ночь с 5-го на 6-е октября в Нью-Йорке (США) на знаменитой арене Madison Square Garden. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на бой.

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Теги: бокс, Сергей Деревянченко, Геннадий Головкин
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