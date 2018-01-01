Хирн: Мне кажется, что Головкин - Деревянченко устроят войну

Эдди Хирн дал свой комментарий к бою.

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн, который начал сотрудничать с Геннадийем Головкиным, дал комментарий в преддверии боя его подопечного с Сергеем Деревянченко.

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“Головкин получил шанс стать чемпионом мира. Он потерял свои титулы в бою с Саулем Альваресом. Но это уже история.

IBF распорядилась, что Геннадий должен драться с Деревянченко. Сергей - очень хороший боксер. Вы видели, что он проиграл Дэниелу Джейкобсу в близком бою. В тот вечер Джейкобс отбоксировал идеально в плане техники. В итоге он перебоксировал Деревянченко.

Головкин не будет пытаться перебоксировать Сергея. Он попытается победить Деревянченко в бою.

Возможно, в стартовых раундах ему и удастся перебоксировать соперника, но сделать это очень сложно. Головкин постарается заставить Деревянченко драться.

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Последний бой Сергея против Джека Кулкая был увлекательным. Ему нравится стоять на месте и драться. Деревянченко - крупный и сильный парень. Мне кажется, что они устроят войну“, - сказал Эдди Хирн для Boxingnews24.

Напомним, бой Головкин - Деревянченко за титул IBF состоится 5-го октября в Нью-Йорке на легендарной арене Madison Square Garden.

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