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Тренер Деревянченко: Наверное, приглашу Головкина на ужин

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Тренер украинского боксера пошутил по поводу встречи с Головкиным.
Андре Розье (справа)
Андре Розье (справа)
Getty Images

Тренер украинского боксра Сергея Деревянченко Андре Розье пошутил, что пригласит соперника Головкина на ужин.

Ранее тренер готовил к поединкам с Головкиным Дэниела Джейкобса и Кертиса Стивенса, которые проиграли Геннадию. 

“Я уже дважды с ним сталкивался. Это будет уже третий пункт программы, и мне начинает нравиться этот парень. Кажется, мне придется пригласить его на ужин или что-то в этом духе. Но я ожидаю отличного боя“, - приводит слова Розьера BoxingScene. 

Напомним, бой Головкин - Деревянченко за титул IBF состоится 5-го октября в Нью-Йорке на легендарной арене Madison Square Garden.

Следить за событиями этого поединка можно в онлайн трансляции на нашем сайте.

Вашему вниманию также прогноз и ставки букмекеров на бой.

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Теги: Андре Розье, геннадий Головикин, Сергей Деревянченко, бокс
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