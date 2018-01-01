Тренер Деревянченко: Наверное, приглашу Головкина на ужин

Тренер украинского боксера пошутил по поводу встречи с Головкиным.

Тренер украинского боксра Сергея Деревянченко Андре Розье пошутил, что пригласит соперника Головкина на ужин.

Ранее тренер готовил к поединкам с Головкиным Дэниела Джейкобса и Кертиса Стивенса, которые проиграли Геннадию.

“Я уже дважды с ним сталкивался. Это будет уже третий пункт программы, и мне начинает нравиться этот парень. Кажется, мне придется пригласить его на ужин или что-то в этом духе. Но я ожидаю отличного боя“, - приводит слова Розьера BoxingScene.

Напомним, бой Головкин - Деревянченко за титул IBF состоится 5-го октября в Нью-Йорке на легендарной арене Madison Square Garden.

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