Тренер Деревянченко: Наверное, приглашу Головкина на ужин
Тренер украинского боксера пошутил по поводу встречи с Головкиным.
Тренер украинского боксра Сергея Деревянченко Андре Розье пошутил, что пригласит соперника Головкина на ужин.
Ранее тренер готовил к поединкам с Головкиным Дэниела Джейкобса и Кертиса Стивенса, которые проиграли Геннадию.
“Я уже дважды с ним сталкивался. Это будет уже третий пункт программы, и мне начинает нравиться этот парень. Кажется, мне придется пригласить его на ужин или что-то в этом духе. Но я ожидаю отличного боя“, - приводит слова Розьера BoxingScene.
Напомним, бой Головкин - Деревянченко за титул IBF состоится 5-го октября в Нью-Йорке на легендарной арене Madison Square Garden.
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