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Руис может быть дисквалифицирован за участие в Олимпийских играх

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Мексиканец может быть отстранен от бокса.
Маурисио Сулейман
Маурисио Сулейман
Getty Images

Чемпиона мира в тяжелом весе Энди Руиса могут дисквалифицировать на два года, если он все-таки примет участие в Олимпийских играх в 2020 году в Токио. 

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“WBC категорически против участия профессиональных боксеров в Олимпийских играх. Это недопустимо, против такого выступают фанаты и эксперты. Олимпийский турнир предназначен для любителей, мы говорим о двух разных видах спорта. Если любой действующий профессиональный боксер примет участие в Олимпиаде, мы отстраним его минимум на два года“, - приводит слова  президента WBC Маурисио Сулеймана Mirror.

Отметим, что ранее Руис опубликовал запись в Twitter, где сообщил, что хотел бы выступить за Мексику на Олимпийских играх. Позже запись была удалена.

Напомним, что свой следующий бой Руис проведет против Энтони Джошуа в Саудовской Аравии.

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Теги: Маурисио Сулейман, Энди Руис, бокс
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