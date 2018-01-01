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Паркер отказался от боя с Чисорой за три недели до поединка

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Новозеландскому боксеру пришлось сняться с поединка из-за болезни.
Джозеф Паркер
Джозеф Паркер
Getty Images

Эдди Хирн, известный британский промоутер и глава компании Matchroom Boxing, сообщил неожиданные новости о поединке между Дереком Чисорой и Джозефом Паркером.

Бой, который должен был состояться 26-го октября на арене О2 в Лондоне, сорвался из-за того, что новозеландский боксер заболел. Сейчас Хирн в срочном порядке ищет спортсмена, который заменит Джозефа  сразится с Чисорой.

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"Джозеф Паркер снялся с боя из-за болезни. В данный момент мы работаем над подходящей заменой. Еще одно объявление по этому вопросу мы сделаем на этой неделе", - приводит слова Хирна Boxing Scene.

На эту новость также отреагировал Чисора, который заявил, что откажется выходить на ринг, если Хирн не предоставит ему хорошего соперника.

"Предоставьте мне главное событие вечера или вовсе уберите меня из этого еб***ого шоу", - сказал Дерек.

Отметим, что Чисора ранее сам хотел отказаться от боя с Паркером из-за того, что их поединок не стал главным событием вечера.

Ранее Эдди Хирн рассказал, почему не состоялся бой между Александром Поветкиным и Тайсоном Фьюри.

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Теги: бокс, Эдди Хирн, Джозеф Паркер, Дерек Чисора
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