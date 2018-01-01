Головкин: Наверное, предстоящий бой - последний шанс для Деревянченко

Казахстанский боксер отметил, что рассчитывает получить объединительный бой после победы над украинцем.

Экс-чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин прокомментировал свой предстоящий поединок против украинца Сергея Деревянченко.

Казахтанец отметил, что в случае победы рассчитывает провести бой за звание абсолютного чемпиона.

"Мы с Сергеем представляем одну школу бокса. Наверное, наш бой - последний шанс Деревянченко. Уверяю, наш бой не будет дружеским, хотя мы знакомы давно. Сергей - хороший боксер, но у меня отличная команда и у нас есть новая идея, которую мы покажем в субботу.

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В данный момент отличное время для деловых предложений. Я жду, ребята. Я на 100% сконцентрирован на предстоящем бою, но, если я выиграю, я хочу провести объединительный бой и боксировать с именитыми соперниками", - цитирует Головкина BoxingNews24.

Стоит отметить, что в средней весовой категории чемпионами являются мексиканец Сауль Альварес (WBA и WBC), а также Деметриус Андраде (WBO). Кроме того, званием регулярных чемпионов по версиям WBA и WBC обладают Рета Мурата и Джермалл Чарло, соответственно.

Напомним, бой Головкин - Деревянченко за титул IBF состоится 5-го октября в Нью-Йорке на легендарной арене Madison Square Garden.

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