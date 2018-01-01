Деревянченко провел открытую тренировку в преддверии боя с Головкиным
Украинский боксер готовится к бою за титул чемпиона мира.
Украинский боксер Сергей Деревянченко прибыл в Нью-Йорк, где уже в эти выходные проведет бой с казахстанским боксером Геннадием Головкиным за вакантные чемпионства по версиям IBF и IBO в средней весовой категории.
Наш соотечественник уже завершил тренировочный лагерь и накануне противостояния провел открытую тренировку.
Ринг на улице Нью-Йорка был открыт для всех желающих, а также для представителей прессы.
Сергей поработал на лапах, отработал удары, скорость и ловкость, и теперь ожидает поединка с экс-чемпионом мира.
Напомним, что бой Головкин - Деревянченко за титул IBF состоится 5 октября в Нью-Йорке.
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