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Деревянченко провел открытую тренировку в преддверии боя с Головкиным

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Украинский боксер готовится к бою за титул чемпиона мира.
Сергей Деревянченко
Сергей Деревянченко
Boxing Scene

Украинский боксер Сергей Деревянченко прибыл в Нью-Йорк, где уже в эти выходные проведет бой с казахстанским боксером Геннадием Головкиным за вакантные чемпионства по версиям IBF и IBO в средней весовой категории.

Наш соотечественник уже завершил тренировочный лагерь и накануне противостояния провел открытую тренировку.

Сергей Деревянченко на открытой тренировки
Сергей Деревянченко на открытой тренировки
Boxing Scene

Ринг на улице Нью-Йорка был открыт для всех желающих, а также для представителей прессы.

Сергей Деревянченко на открытой тренировки
Сергей Деревянченко на открытой тренировки
Boxing Scene

Сергей поработал на лапах, отработал удары, скорость и ловкость, и теперь ожидает поединка с экс-чемпионом мира.

Сергей Деревянченко на открытой тренировки
Сергей Деревянченко на открытой тренировки
Boxing Scene

Напомним, что бой Головкин - Деревянченко за титул IBF состоится 5 октября в Нью-Йорке.

На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Вашему вниманию также прогноз и ставки букмекеров на бой.

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Теги: бокс, Сергей Деревянченко, открытая тренировка
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