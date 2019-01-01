Портер: Я не буду жаловаться на судейство

Портер считает, что проиграл справедливо.

Бывший чемпион мира в полусреднем весе Шон Портер дал свою оценку бою с Эрролем Спенсом.

"Я не ищу оправданий. Был фантастический бой, пересмотрю в записи. Я выполнил все, что хотел от меня угол.

Но если вы хотите услышать от меня, что я не согласен с судейским вердиктом, то нет, я такого никогда не скажу.

Мой отец или тренер могут так сказать. Но не я", - цитирует Портера Boxing Scene.

Отметим, что Шон ранее говорил, что это был бой двух псов.

Напомним, что Спенс выиграл по решением судей.