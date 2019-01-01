Переключиться на мобильную версию

Портер: Я не буду жаловаться на судейство

Комментариев: 0
Портер считает, что проиграл справедливо.
Шон Портер - Эррол Спенс
Шон Портер - Эррол Спенс
Getty Images

Бывший чемпион мира в полусреднем весе Шон Портер дал свою оценку бою с Эрролем Спенсом.

"Я не ищу оправданий. Был фантастический бой, пересмотрю в записи. Я выполнил все, что хотел от меня угол.

Но если вы хотите услышать от меня, что я не согласен с судейским вердиктом, то нет, я такого никогда не скажу.

Мой отец или тренер могут так сказать. Но не я", - цитирует Портера Boxing Scene.

Отметим, что Шон ранее говорил, что это был бой двух псов.

Напомним, что Спенс выиграл по решением судей. 

Поделись:
Теги: Шон Портер, Эррол Спенс, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь